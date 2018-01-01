В Гватемале перехватили подводную лодку с "футбольными" наркотиками (фото)

Правоохранители арестовали крупную партию кокаина, упаковки с которым несли на себе фотографию бразильского футболиста Неймара.

Необычный инцидент с участием наркоторговцев произошел в Гватемале; хотя местные правоохранители уже давно пообвыклись с неуемной фантазией желающих незаметно провезти в страну наркотики, троица колумбийцев сумела удивить гватемальскую полицию, которая задержала подводную лодку, на которой перевозили необычную партию кокаина.

Субмариной, которая была буквально набита кокаином, управляли три гражданина Колумбии. Позже появились фотографии "улова", на которых большинство изъятых правоохранителями пачек с кокаином украшено... изображением известного бразильского футболиста Неймара, сообщает местное издание El Periodico.

В общем на борту субмарины оказалось 832 килограмма кокаина; судно конфисковали и доставили на базу военно-морского флота Гватемалы. Для чего на упаковки с наркотиком "налепили" лицо Неймара - остается неизвестным.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что СМИ назвали имя высокопоставленного экс-ФСБшника, причастного к доставке 400 килограмм кокаина из Аргентины.

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