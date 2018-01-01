В США из-за сальмонеллеза отзывают из торговых сетей 200 миллионов яиц

В девяти штатах сообщают о вспышке инфекционного заболевания.

Яйца в США временно продавать запрещено Фото: depositphotos

Частые случаи заболевания сальмонеллезом вынудили власти девяти штатов США пойти на крайние меры и отозвать из продажи в магазинах 200 миллионов куриных яиц.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сообщили, что диагноз лабораторно подтвержден у 22 заболевших. Об этом сообщает CNN.

Яйца изымут из продажи в Колорадо, Флориде, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Северной Каролине, Пенсильвании, Южной Каролине, Вирджинии, а также Западной Вирджинии. Экстренная мера коснется не только яиц, которые продают в магазинах, но и тех, которые подают в кафе, закусочных и ресторанах.

Напомним, сальмонеллез – это острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактериями сальмонеллами. Симптомы - повышенная температура, тошнота, рвота, боли в животе.

Как ранее сообщалось, в молокопродуктах одного из крупнейших производителей детского питания — французской компании Lactalis — нашли возбудителей сальмонеллеза, ее руководство решило отозвать с рынка в 83 странах мира более 12 млн пачек молочных смесей.