В США провели опрос, чтобы узнать, как повлияла встреча с Путиным на рейтинг Трампа

За время пребывания Трампа на посту президента США самый низкий рейтинг у него фиксировали в декабре 2017 года.

Критике вопреки рейтинг Трампа вырос. Reuters

Несмотря на встречу глав США и России в Хельсинки рейтинг одобрения Дональда Трампа в июле поднялся – хотя и всего на 1 процентный пункт.

В целом, рейтинг одобрения работы нынешнего президента Штатов составил 45%. Таковы данные опроса, который провели совместно The Wall Street Journal и NBC News, пишет Капитал.

Стоит отметить, что рейтинг вырос вопреки волне жесткой критики из-за переговоров Трампа с Владимиром Путиным.

Трампу пока не удается преодолеть отметку в 50%, однако безоговорочно его работу одобряют 29% американцев, а частично – 16% респондентов. Негативную оценку его деятельности дали 52% американцев, при этом о безоговорочном неодобрении заявили 44%.

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За время пребывания Трампа на посту президента США самый низкий рейтинг у него фиксировали в декабре 2017 года – 32% по данным Pew Research Center. Неодобрительно его работу тогда оценивали 63% американцев.

А вот в феврале этого года рейтинг Трампа был выше – 48% респондентов заявили, что своим ростом экономика США больше обязана деятельности Трампа, чем предыдущего президента Барака Обамы. Причем 75% опрошенных свое финансовое положение охарактеризовали как "отличное" и "хорошее".

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине.

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Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Раскритиковал Трампа и известный "ястреб" сенатор Джон Маккейн, заявивший, что пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента за все время существования США.

Позднее Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением". В списке тем новой встречи, по его словам, будет и ситуация в Украине.

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