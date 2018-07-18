Стало известно, сколько американцев считают Россию другом США

Согласно опросу, проведенному после встречи лидеров РФ и США в Хельсинки, большинство американцев все-таки не признают Россию другом Штатов.

По данным агентства Reuters, 55% респондентов не одобряют политику Трампа в отношении России, в то время как свою поддержку президенту высказали 37% опрошенных американцев. Среди последних 71% являются республиканцами, а 14% — демократами.

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При этом 38% опрошенных считают Россию врагом США, еще примерно столько же – соперником, и лишь 8% назвали страну другом.

Тем не менее выступление Трампа в Хельсинки на его общий рейтинг популярности не повлияло: в целом 42% респондентов по-прежнему поддерживают работу своего президента.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине.

Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.

Раскритиковал Трампа и известный "ястреб" сенатор Джон Маккейн, заявивший, что пресс-конференция в Хельсинки была одним из самых позорных выступлений американского президента за все время существования США.