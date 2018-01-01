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"Вдуть в овал в оральном кабинете". В США высмеяли проплаченную встречу Трампа с Порошенко: видео

Сегодня, 18:21

Американский комик назвал Майкла Коэна не адвокатом Трампа, а его сутенером.

Трамп, Порошенко
В США высмеяли проплаченную встречу Трампа с Порошенко president.gov.ua
В США во время сатирического шоу высмеяли информацию о проплаченной встрече американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

Шоу перевел популярный российский актер Андрей Бочаров. При этом американский комик назвал Майкла Коэна, не адвокатом Трампа, а его сутенером.

 

Ранее BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщало, что Майкл Коэн получил от представителей Петра Порошенко 400 тысяч долларов за организацию встречи с Дональдом Трампом. Позже в Администрации президента Украины опровергли информацию журналистов.

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Теги:  
Дональд Трамп, Петр Порошенко, США, Майкл Коэн
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