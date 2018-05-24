"Не довели дело до конца". У Трампа высказались об "организации проплаченной встречи" с Порошенко

Бывший мэр американского Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который пополнил юридическую команду президента США Дональда Трампа, считает, что адвокат главы государства Майкл Коэн не получал деньги за организацию переговоров между политиком и украинским лидером Петром Порошенко.

Возможно, обсуждалось такое развитие событий, и "ни из сторон не довела дело до конца", приводит слова экс-чиновника Business Insider.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло… И он (Коэн — Ред.) никогда не регистрировался как иностранный агент. И, насколько, я знаю, никогда не выступал как таковой", — отметил Джулиани.

Ранее BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщало, что Майкл Коэн получил от представителей Петра Порошенко 400 тысяч долларов за организацию встречи с Дональдом Трампом. Позже в Администрации президента Украины опровергли информацию журналистов.