"Вдуть в овал в оральном кабинете". В США высмеяли проплаченную встречу Трампа с Порошенко: видео

В США во время сатирического шоу высмеяли информацию о проплаченной встрече американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко.

Шоу перевел популярный российский актер Андрей Бочаров. При этом американский комик назвал Майкла Коэна, не адвокатом Трампа, а его сутенером.

Ранее BBC со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщало, что Майкл Коэн получил от представителей Петра Порошенко 400 тысяч долларов за организацию встречи с Дональдом Трампом. Позже в Администрации президента Украины опровергли информацию журналистов.