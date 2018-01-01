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Власти Ирана обвинили Израиль в воровстве облаков и засухе в стране

Сегодня, 16:54

По версии иранских властей, израильтяне ведут климатическую войну.

Иран
Флаг Ирана Reuters
Глава Управления гражданской обороны Ирана Голамреза Джалали публично обвинил израильские власти в ведении климатической войны против его страны.

Такое сообщение во вторник, 3 июля, опубликовал портал Ynetnews. По словам чиновника, иранские ученые зафиксировали изменение климата. Как считает Джалали, именно Израиль "вместе с другой страной, расположенной в регионе, воздействует на дождевые облака, направляющиеся в сторону Ирана". И именно поэтому в стране давно не было дождей.

 "Страна не имеет права воровать облака", — отметил чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Израиль начал призыв резервистов из-за угрозы нападения Ирана.

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Теги:  
Иран, Израиль, климат, дождь, облака, воровство
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