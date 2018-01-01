Выбрали "Зиг Хайль". В России англичане распевали нацистские песни: видео

Что тут скажешь кроме - "Умер давно уже Гитлер, а дело его живет".
Соответствующее сообщение опубликовал портал "V1". Кроме того, в песнях британцев прозвучали антисемитские мотивы. Фанаты неоднократно упоминали название стадиона лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" (известным тесными связями с еврейской общиной – "Главред") который якобы "ждут Гитлер и Освенцим". По предварительным даным, все они являются болельщиками другого лондонского клуба — "Челси".
Напомним, матч между сборными Англии и Туниса завершился победой британцев со счетом 2:1.
Внимание, в видео звучат прославляющие нацизм песни и демонстрируются нацистские приветствия.
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