Выбрали "Зиг Хайль". В России англичане распевали нацистские песни: видео

Фанаты-англичане в одном из пивбаров Волгограда пели нацистские песни, демонстрировали нацистские приветствия и выкрикивали "Зиг хайль!" − накануне матча сборной Англии против сборной Туниса в рамках ЧМ-2018.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "V1". Кроме того, в песнях британцев прозвучали антисемитские мотивы. Фанаты неоднократно упоминали название стадиона лондонского клуба "Тоттенхэм Хотспур" (известным тесными связями с еврейской общиной – "Главред") который якобы "ждут Гитлер и Освенцим". По предварительным даным, все они являются болельщиками другого лондонского клуба — "Челси".

Напомним, матч между сборными Англии и Туниса завершился победой британцев со счетом 2:1.

Внимание, в видео звучат прославляющие нацизм песни и демонстрируются нацистские приветствия.