Японские истребители подняли по тревоге для перехвата российских бомбардировщиков

Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали, говорится в сообщении Минобороны Японии.
Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, говорится в сообщении Минобороны Японии 25 января, сообщает Deutsche Welle.
На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото.
Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.
Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком.
Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Германия, Польша.