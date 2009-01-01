Японские истребители подняли по тревоге для перехвата российских бомбардировщиков

Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали, говорится в сообщении Минобороны Японии.

Российский бомбардировщик Ту-95. Reuters

В Японии во второй половине дня, 24 января, ВВС подняли по тревоге свои истребители в ответ на приближение к границам страны трех российских бомбардировщиков Ту-95.

Самолеты РФ подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, говорится в сообщении Минобороны Японии 25 января, сообщает Deutsche Welle.

На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото.

Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

Скриншот

Скриншот

Нарушения воздушного пространства в Токио не зафиксировали, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее ВВС США заявляли об опасном сближении российского истребителя с их самолетом-разведчиком.

Кроме того, в нарушении воздушного пространства Россию обвиняли Эстония, Германия, Польша.