За нападение на полицию в Польше бывшему украинскому военному и сообщникам грозит тюремный срок

В польском городе Згеж за сопротивлении полицейским задержали семерых украинцев, пятерых грузин и одного молдаванина.

Нарушителям порядка грозит до десяти лет тюрьмы Фото:TVN24

В правоохранительных органах Польши обнародовали детали инцидента с трудовыми мигрантами из Украины, Грузии и Молдовы, которые в нетрезвом состоянии напали на стражей порядка.

По неофициальной информации, один из украинцев является бывшим профессиональным военным. Об этом сообщает местный информационный ресурс TVN24.

В полиции констатируют, что возраст нападавших от 20 до 45 лет. Восьмерым из них уже объявили подозрение, им грозит до десяти лет тюрьмы. По данным следствия, остальные не участвовали в нападении, а лишь наблюдали за конфликтом.

Напомним, в ночь на 23 февраля в польском городе Згеж полицейские во время патрулирования улиц увидели группу людей, которые вели себя агрессивно и распивали в публичном месте алкоголь. При задержании нарушители общественного порядка оказали сопротивление и начали атаковать стражей порядка. Полицейские вынуждены были открыть огонь, в результате трое дебоширов получили огнестрельные ранения ног.