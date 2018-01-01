"За стеклом". Путина во время "прямой линии" отгородили от зрителей

Президент РФ во время "общения с соотечественниками" находился за стеклянной стеной.

В РФ во время "прямой линии" Владимир Путин находился за стеклом Скриншот видео с youtube.com

Глядя на студию, в которой снимали "общение главы РФ с россиянами", возникают ассоциации с реалити-шоу "За стеклом".

В новых зоопарках зрителей также отгораживают от зверей стеклом, и в целях безопасности стеклянные ограждения используют во время хоккейных матчей.

Напомним, 7 июня в России началась 16-я "прямая линия" с Владимиром Путиным. В ее ходе глава государства, в частности, говорил, что Запад перестанет давить на РФ, когда осознает "контрпродуктивность" таких действий.

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