"Жду с нетерпением – ради Украины": Трамп рассказал о второй встрече с Путиным

Глава США озвучил перечень вопросов, которые намерен обсудить с российским коллегой.

Глава США Дональд Трамп заявил, что второй встречи с российским лидером Владимиром Путиным он "ждет с нетерпением".

При этом американский президент уже озвучил перечень вопросов, которые намерен обсудить с российским коллегой.

"Я с нетерпением жду вторую встречу (с Путиным – ред.), чтобы мы могли начать реализацию некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерные вопросы…" — написал Трамп у себя в Twitter.

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Кроме того, в списке тем, по словам Трампа, будут:

ситуация в Украине и КНДР, а также на Ближнем Востоке,

торговля,

кибератаки.

Как сообщалось, Украина потребовала от США объяснений по переговорам Путина и Трампа. Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Ранее сенатор Маккейн жестко раскритиковал Трампа за его поведение на встрече в Хельсинки. Он назвал пресс-конференцию Трампа "одним из самых позорных выступлений американского президента".

Напомним, встреча двух лидеров прошла в президентском дворце в Хельсинки. Несмотря на то, что назывались различные другие места в городе, в итоге именно это строение оказалось подходящим для саммита.

Вместо запланированных на переговоры 90 минут Трамп и Путин беседовали более двух часов. Встреча началась на 40 минут позже - президент РФ опоздал на начало саммита.

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В контексте украинского вопроса обсуждались Минские договоренности и их исполнение. Об этом заявил Путин. Трамп на пресс-конференции не упомянул подобное обсуждение, равно как и вообще не вспомнил об Украине.

По вопросу Крыма лидеры двух государств не достигли компромисса. Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным, а Путин заявил, что для России вопрос законности нахождения Крыма в ее составе раз и навсегда закрыт, так как Россия-де, сделала все "по закону".

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