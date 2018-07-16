"Очень хорошее начало": Трамп рассказал о ходе встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после встречи "тет-а-тет" с главой Российской Федерации Владимиром Путиным заявил, что это было неплохое начало для саммита.

В ответ на вопросы журналистов Трамп назвал свою встречу с Путиным "хорошим началом, очень хорошим началом для всех", сообщает Associated Press.

Далее в планах саммита встреча расширенного состава делегаций, рабочий обед, на котором будут продолжены переговоры, и пресс-конференция, на которой лидеры двух держав расскажут о достигнутых договоренностях.

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На данный момент Трамп и Путин завершили двустороннюю встречу, во время которой присутствовали только переводчики. Вместо запланированных 90 минут она продлилась более двух часов. Напомним, она началась 16 июля в 13.15 (по Киеву).