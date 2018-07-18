Встреча в Хельсинки: роковая ошибка Путина и маленькая победа Украины

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

18 июля 2018, 16:02

Главный результат саммита Путина и Трампа — это отказ обоих сторон менять ситуацию в Украине.  

На встрече в Хельсинки никто никому ничего не обещал, так что стало очевидно, что "грязной сделки" по Украине не будет. Американский президент даже ни разу не вспомнил об Украине, прекрасно понимая ценность этой страны для национальных интересов США. Ему легче было "отдать" Путину Кубу или Венесуэлу, чем Украину.

Единственный вопрос, который, вероятно обсуждался на личной встрече двух Путина и Трампа - это судьба президента Украины Порошенко. Его стратегия "колобка - я от бабушки ушел и от дедушки ушел" уже порядком надоела и американскому, и российскому президентам.

К сожалению, это был не саммит и не исторические переговоры, а обычная встреча лидеров двух великих держав, которые успели наломать дров в мироустройстве и теперь не знают, что с этим всем делать.

Растерянность Путина и Трампа хорошо была видна в Хельсинки. Оказалось, что "ломать - не строить", и когда собираются два "разрушителя", то им скучно. Кроме того, всему миру стало ясно, что геополитические масштабы и умственные способности лидеров России и США не соответствуют задачам, которые сейчас стоят перед всем миром.

Ялтинской конференции не получилось. Путин не тянул на Сталина, а Трамп явно непохож на Рузвельта. А Черчиллю, в кампании Трампа и Путина, вообще делать было бы нечего и даже опасно. А это уже гораздо хуже для Америки, России и всего мира. И, обсуждая судьбу Китая на встрече в Хельсинки, и Трамп, и Путин прекрасно понимают, что лидер Китая Си Цзиньпин на голову выше их и сейчас находится в выигрышной позиции. 

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Не будем долго рассматривать самую модную тему слабости Трампа перед Путиным. Скажем кратко - перед нами два слабых и уставших политика, оказавшиеся на вершине власти двух огромных государств. Один из них, вероятно, чуть-чуть завербован российской разведкой или шантажируется ею. Поэтому он больше подыгрывал России, а не США.

Но здесь Путин-разведчик изменил себе, совершил роковую ошибку. Вместо того, чтобы сохранить ценного "агента" и "сыграть в две руки", он показал всему миру, "кто в доме хозяин". И все ради того, чтобы показать телероссиянам, что он сильнее американского президента Трампа.

После Хельсинки Трампу придется тяжело. Америка не любит слабаков и тем более тех, кто не понимает или не защищает американскую роль мирового лидера. Трамп тоже понял, что Путин "перегнул палку" и теперь начнется обратный процесс - публичное давление Трампа на путинскую Россию, чтобы доказать американцам свою независимость от всесильного Путина. Все это объективно совпадет с интересами Украины.

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Но для нас главный результат в Хельсинки — это отказ обоих сторон менять ситуацию в Украине. Некая сделка по Украине объективно невозможна - нельзя обещать или передать другому то, чем ты не владеешь. Это называется блеф.

Для США и России – это боевая ничья. Никто не хочет уступать Украину, но и не может полностью "овладеть" ею. Обе стороны хорошо изучили сильные и слабые места своих позиций в Украине и прекрасно понимают, что сейчас у них нет шансов изменить ситуацию в свою пользу. Ни США, ни Россия не имеют серьезных рычагов влияния для того, чтобы кардинально переломить ситуацию в свою пользу. Более того, США и Россия будут и дальше бороться за Украину, но стратегии победы нет ни у Кремля, ни у Вашингтона.

Поэтому, оба геополитических игрока выбрали промежуточную линию поведения в "сдерживании" друг друга. США и Россия будут, с одной стороны, обмениваться симметричными ударами в Украине, а с другой - оказывать друг другу мелкие услуги в рамках большой геополитической игры. Не больше.

Ситуация может резко измениться после ноябрьских выборов в США в 2018 году или мартовских выборов президента Украины в 2019 году. А пока США и Россия вместо долгосрочной стратегии, будут ожидать возникновения в Украине "черных лебедей" или чрезвычайных обстоятельств, чтобы воспользоваться ими, как это уже было в 2013-2016 годы.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

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