Встреча Трампа и Путина: о чем промолчал президент США

Татьяна Катриченко

Журналист

17 июля 2018, 11:22

Американский президент игнорировал украинский вопрос на встрече с Путиным.

Трамп промолчал об Украине

Когда у Украины проблемы, а они у нас есть всегда, мы поглядываем в сторону Запада, мол, там обязательно найдется тот, кто решит их или хотя бы подскажет, как жить. Вот и на этот раз мы отложили все дела до 16 июля, дня, когда президенты США и РФ Трамп и Путин должны были встретиться в Хельсинки.

И вот, наконец, разговор состоялся. С опозданием почти на час – Путин заставил ждать своего американского коллегу в гостевом доме. Перед началом переговоров президенты вышли к журналистам. Президент РФ сказал, как ему "приятно встретиться" с Трампом. Трамп стал льстить, мол, поздравляю с "успешным проведением чемпионата мира по футболу" и проанонсировал - впереди много тем для обсуждения. Среди них – ситуация в Сирии, Украине и вопросы ядерного оружия.

"Они близки сердцу Трампа", - сказал ведущий в эфире американского телеканала "ABC News", который вел прямую трансляцию.

До начала переговоров, казалось, Трамп был более уверен в себе или очень старался таким быть, а Путин позволял это. Более того - знал, чего ожидать от американского коллеги. Именно поэтому в момент рукопожатия хозяин Кремля левой рукой крепко ухватился за кресло, на котором сидел, чтобы не дай Бог не вылететь из него вслед за железной рукой Дональда.

Уже спустя четыре часа можно было подумать, что Трамп немного озадачен. И у него не было другого выхода, как принять от Путина символический, заранее подготовленный по сценарию Кремля, пас мячом с мундиаля. Трамп надел привычную для себе маску несостоявшегося голливудского актера. Он часто и резко поворачивал голову в сторону Путина, показательно улыбался и строил гримасы. А после того как Путин окончил свою речь, Трамп вдруг по-киношному почти шепотом несколько раз его поблагодарил.

Но в тот момент в Украине на жесты и мимику мало кто обращал внимание. Важно было услышать слово "Украина".

И Трамп не произнес его ни разу. В отличие от Путина. Тот четко зафиксировал две позиции. Причем тезы явно крутились у него на языке.

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Первая – Украина должна придерживаться минских соглашений. "При обсуждении украинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации минских договоренностей. США могли бы решительнее настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу", - зачитал президент РФ с листочка. Впрочем, в Украине никто и не собирается от них отходить, о чем вчера сказал и президент Порошенко в эфире одного из телеканалов. Хотя Путин все-таки, наверное, имел в виду, как важно дать Донбассу особый статус.

Вторая позиция – Крым перешел в состав РФ законно, и эту тему Путин обсуждать ни хочет. Отвечая на вопрос американского журналиста, тот сказал: "Позиция Трампа по Крыму известна, и он ее придерживается, он говорит о незаконности присоединения к РФ. У нас другая позиция. Мы провели референдум в Крыму в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН. Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все".

Американский президент не прокомментировал слова Путина, хотя журналисты ждали именно этого. Можно предположить, ему лично Украина вообще не интересна, а вопрос Крыма он рассматривает как некую болевую точку, давить на которую было не время и не место. Хотя Трампу, возможно, и хотелось что-то заявить уже из сказанного, мол, его предшественник Обама допустил аннексию, а он готов принять ситуацию как данность. Никто же не помешал на саммите стран G7 Трампу произнести, что тот считает Крым российским, потому что все жители полуострова говорят по-русски.

Третий раз Путин упомянул об Украине, говоря о строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Что касается "Северного потока-2", то господин президент высказывал свою озабоченность в связи с возможным исчезновением транзита через Украину, - сказал Путин. - Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит, более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде".

Речь идет о том, что 6 июля в Стокгольмский арбитраж поступил иск "Нафтогаза Украины" с требованием изменить тариф на транзит газа. Сумма требований украинской компании составляет 11,58 миллиардов долларов.

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А вот какая тема вообще не прозвучала, так это – освобождение политзаключенных. Остался ли этот вопрос за закрытыми дверями высоких кабинетов Хельсинки – мы узнаем, когда кого-то освободят, или не узнаем вообще.

Хочется напомнить, что в мае 2018-го накануне переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном КНДР отпустила на волю троих американских граждан. Тогда Трамп в своем Twitter написал: "Я рад сообщить вам, что государственный секретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи вместе с тремя замечательными ребятами, которых все здесь ждут. Они, кажется, хорошо себя чувствуют".

Именно подобных слов ждали об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который голодает уже более двух месяцев в российской колонии за полярным кругом, и, возможно, других политзаключенных.

Несмотря на сдержанность в высказываниях Трампа, украинские дипломаты все-таки уверены: Украина в переговорах была, пусть мы даже не услышали никакой конкретики, важно, что вопрос прозвучал. Об этом же заявил и Порошенко накануне вечером журналистам: "Украина там точно была. И президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине".

Теперь куда более интересно, что будет с Трампом в Америке. На его голову уже посыпались обвинения и упреки.

Например, сенатор Джон Маккейн, друг Украины, как мы привыкли говорить, назвал заявления Трампа на пресс-конференции "одним из самых позорных выступлений американского президента за свою память". Да и вообще сенатор считает, что встреча Трампа с Путиным в Хельсинки была "трагической ошибкой". Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в своем Twitter написал: "Я более 30 лет наблюдал американо-советские пресс-конференции президентов, иногда лично. Впрочем, я никогда не видел ничего столь плохого и неприятного как выступление Дональда Трампа".

Можно предположить, что в Вашингтоне Трампу вспомнят и сдержанность в вопросе Украины. И тогда мы сможем узнать какие-то подробности разговора двух президентов за закрытыми дверями. А, возможно, увидеть и результаты.

Татьяна Катриченко, журналист

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встреча Татьяна Катриченко Хельсинки Дональд Трамп Владимир Путин
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