Жириновский предложил засудить ЕС на невероятно громадную сумму за строительство коммунизма в РФ

О подаче иска за то, что "по Европе бродил призрак коммунизма" пока ничего не известно.

Владимир Жириновский УНИАН

Одиозный депутат Госдумы РФ и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением о взыскании в судебном порядке с Европейского союза 1 триллиона евро – "за использование территории Российской Федерации для эксперимента по постройке коммунизма".

"Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу с требованием заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привёл к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", — цитирует политика новостное агентство "РИА Новости".

Свое предложение Жириновский аргументировал тем, что в европейских странах крайне популярна практика защищать свои интересы судебным путем, и, следовательно, российским властям стоит взять это на заметку.

Напомним, ранее Жириновский обещал захватить Киев, угрожал пустить русские танки по направлению на Берлин, был обвинен в гомосексуальных домогательствах, а также подвергся нападению в самом центре столицы РФ.

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