Бывший рейх способствует укреплению нынешнего, полагает Муждабаев.

Германия постепенно становится главным защитником России на Западе, отметил журналист mir24.net

Журналист Айдер Муждабаев сообщил, что Германия постепенно становится главным, причем уже открытым защитником Российской Федерации на Западе.

История так ничему и не научила, написал он на своей странице в Facebook.

"Бывший рейх (немецкое слово для обозначения ряда земель, подчиненных одной власти — Ред.) пособствует укреплению нынешнего, считая, что собственно (пока) благополучие и деньги дороже принципов", — отметил автор.

По его словам, так же считали многие на Западе, когда пришел к власти Адольф Гитлер (лидер нацистской Германии — Ред.). "Финал известен. История так ничему их и не научила. История так ничему их и не научила", — добавил журналист.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил, что независимо от президента России Владимира Путина, не нужно объявлять всю РФ и людей врагами, Западу не стоит допускать доминирования "апокалипсических настроений" в отношениях с ней.