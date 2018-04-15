Президент Германии: Мы не должны не объявлять Россию врагом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен нынешним напряжением между Россией и странами Запада.

В интервью Bild am Sonntag он заявил, что "безудержное отчуждение" между Россией и Западом – основание для серьезной обеспокоенности, ведь не осталось практически ни одного "основания для доверия", пишет DW.

В такой ситуации главной задачей для ответственных политиков он назвал противодействие этому отчуждению: "Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами". И добавил, что Западу не стоит допускать доминирования "апокалипсических настроений" в отношениях с Российской Федерацией.

При этом Штайнмайер считает, что ЕС следует пытаться убедить российское руководство путем "прямого диалога". В частности, нужно постоянно указывать Кремлю на "последствия его действий для европейско-российских отношений".

Напомним, в Белом доме готовы ввести новые санкции против РФ из-за Сирии. Об этом идет речь в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома.

Как сообщалось, 6 апреля США ввели новые масштабные санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. В санкционный список попали 15 компаний и российские олигархи, состояние которых превышает миллиард долларов.

Позже первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников заявил, что в стране разработан законопроект с ограничением на поставку в нее товаров и услуг американского происхождения.

Также Великобритания готовит новый удар по российскому бизнесу. Под новые санкции попадут "российские олигархи в Великобритании".