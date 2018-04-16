Журналист Айдер Муждабаев сообщил, что Германия постепенно становится главным, причем уже открытым защитником Российской Федерации на Западе.

История так ничему и не научила, написал он на своей странице в Facebook.

"Бывший рейх (немецкое слово для обозначения ряда земель, подчиненных одной власти — Ред.) пособствует укреплению нынешнего, считая, что собственно (пока) благополучие и деньги дороже принципов", — отметил автор.

По его словам, так же считали многие на Западе, когда пришел к власти Адольф Гитлер (лидер нацистской Германии — Ред.). "Финал известен. История так ничему их и не научила. История так ничему их и не научила", — добавил журналист.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил, что независимо от президента России Владимира Путина, не нужно объявлять всю РФ и людей врагами, Западу не стоит допускать доминирования "апокалипсических настроений" в отношениях с ней.