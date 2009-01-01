Аналитик объяснил, почему Украине не стоит ждать бума поставок летального оружия из стран НАТО

У нас война до сих пор не называется войной, а оккупант всячески акцентирует внимание на гражданском конфликте, пишет "Злой Одессит".

Американские джипы HMMWV twitter.com

Заявление экс-помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Майка Карпентера, а ныне старшего директора в Центре Байдена по дипломатии и глобального взаимодействия Университета Пенсильвании, о том, что если президент США Дональд Трамп примет решение обеспечить Украину оборонительным оружием, другие союзные страны, не соответствует действительности.

Об этом аналитик группы "Информационное сопротивление — Юг" Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") пишет в своем блоге в Живом журнале.

"В принципе, мнение, имеющее право на существование, но, если честно, ситуация вокруг поставок оружия (не только оружия, но и банально технологий) Украине окутана весьма неопрятными моментами. К примеру, вы никогда не задумывались, почему нам ни одна другая страна до сих пор не поставляла летального оружия?", — пишет военный эксперт.

По его словам, из-за того, что Украина не может получить нужные технологии, простаивает модернизация многих образцов военной техники: "Сред них долгожданный вертолет Ми-24ПУ2, который так и не могут завершить из-за того, что французская компания Sagem, поставляющая оборудование для модернизации вертолёта, наложила негласное эмбарго. И проблема этого негласного эмбарго, куда серьезнее получения заветных "Джавелинов".

"Подобное эмбарго, без официального объявления в структурах подобных ООН, накладывается поставщиками оружия на зоны конфликтов. В случае с Украиной ситуация даже сложнее, чем кажется, ведь у нас до сих пор война не называется войной, а оккупант всячески акцентирует внимание на гражданском конфликте, но никак не вторжении", — напомнил аналитик "Информсопротивления".

"Хотелось бы также напомнить, что США Украине неоднократно поставляли вооружение нелетального характера, будь то джипы HMMWV ("Хамви" — Ред.) или противобатарейные радары. Но после этих поставок страны-союзники не спешили оказать подобную же помощь, следуя примеру США. А потому, руководствуясь здравым смыслом, следует понимать, что ажиотажа поставок летального оружия изо всех уголков цивилизованного мира нам ожидать не стоит. Нам бы хоть добиться снятия негласного эмбарго на поставки технологий, дабы хорошие и нужные проекты обрели второе дыхание", — подытожил "Злой Одессит".

Напомним, украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что Штаты передадут Украине очередную партию новых "Хамви".