США передадут Украине очередную партию новых "Хамви"

Очередная партия армейских автомобилей "Хамви" поступит в Украину из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил украинский посол в США Валерий Чалый в эфире "Радио Свобода".

"Те же самые автомобили "Хамви" — сейчас планируется новая поставка новых автомобилей, качественных, в том числе медицинских", — сказал он.

Отвечая на вопрос о летальном оружии, Чалый подтвердил, что поддержка Пентагона и Госдепа в этом вопросе есть, решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

"13 сентября была дискуссия экспертов высокого уровня США, которые предложили говорить об оборонительном вооружении — противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары. Мы найдем, я думаю, в ближайшее время включение уже в законодательную базу в Конгрессе конкретизацию таких видов поставок", — сказал Чалый.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина приблизилась к принятию решения США о предоставлении летального оборонительного вооружения.

видео: radiosvoboda.org