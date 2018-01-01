"Без единого выстрела". Тука назвал проверенный способ уничтожения России

Полагаюсь на повышение давления на РФ, подчеркнул заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Георгий Тука высказался за усиление санкций против РФ "Главред"

Россию можно уничтожить по примеру СССР, а именно без единого выстрела, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука

Этого можно добиться, усилив санкции в отношении РФ, заявил Тука в эфире телеканала NewsOne.

"Я полагаюсь на повышение давления на Россию, ужесточение санкций против России, на разрушение экономики России. Более решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть замечательный пример из собственной жизни. Существовала крупнейшая империя к мире (СССР, — ред.), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела", — рассказал заместитель министра.

Тука подчеркнул, что Советский Союз был разрушен "тем самым санкционным способом". При этом он добавил, что были и другие факторы, такие как гонка вооружений.

Напомним, ранее Тука жестко высказался по поводу наведения порядка на Донбассе.

Читайте наши новости в Facebook