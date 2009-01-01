На Донбассе оживились миграционные агентства из РФ.

Боевикаам предлагаю помеять паспорт Украины на российский tvc.ru

Отмечается активизация миграционных агентств РФ, оказывающих помощь боевикам ЛДНР для выезда св РФ, где они планируют получить российское гражданство и остаться на постоянное место жительства.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, с 1 сентября за соответствующую плату подобные услуги начало предоставлять агентство "Русский дом" в Воронеже. В качестве основной схемы приобретения гражданами Украины гражданства РФ, посредники используют т.н. программу "переселения соотечественников", которая предусматривает прохождение трех этапов: представление соответствующих документов в посольство РФ в Украине, выдачу разрешения на временное проживание и получение гражданства (заявленный срок — 1 год).

С учетом того, что указанное дипломатическое учреждение находится в Киеве, боевики используют для прохождения первого этапа одного из членов своих семей (программа имеет статус семейной и предусматривает посещение посольства только одним членом семьи), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, почему Москва упрощает "донбасситам" получение российских паспортов.