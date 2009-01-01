Боевикам ЛДНР предлагают выезд семьями в РФ и российское гражданство

На Донбассе оживились миграционные агентства из РФ.
Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, с 1 сентября за соответствующую плату подобные услуги начало предоставлять агентство "Русский дом" в Воронеже. В качестве основной схемы приобретения гражданами Украины гражданства РФ, посредники используют т.н. программу "переселения соотечественников", которая предусматривает прохождение трех этапов: представление соответствующих документов в посольство РФ в Украине, выдачу разрешения на временное проживание и получение гражданства (заявленный срок — 1 год).
С учетом того, что указанное дипломатическое учреждение находится в Киеве, боевики используют для прохождения первого этапа одного из членов своих семей (программа имеет статус семейной и предусматривает посещение посольства только одним членом семьи), добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, почему Москва упрощает "донбасситам" получение российских паспортов.