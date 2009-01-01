Боевики зарываются в землю: создают второй эшелон Горловского "балкона"

У террористов активно маневрировала бронетехника, сообщает Тымчук.

Блокпост боевиков в Горловке Соцсеть

В районепротивник продолжает укреплять позиции по линии Ясиноватая — Пантелеймоновка — Енакиево, по сути — второй эшелон Горловского "балкона".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данном военного эксперта, в районе Пантелеймоновки замечено маневрирование бронетехники оккупантов — 2 МТ-ЛБ и 3 БМП-12, выдвигались в сторону трассы на Горловку. Одновременно между Корсунем и трассой Е50 отмечалось оборудование оккупантами новых позиций (работали экскаватор, два самосвала, 2 "Урала").

А тем временем севернее Горловки — между Жованкой и Зайцево — отмечена бронегруппа оккупантов из двух БМП-1 и одного БТР-80, они вели огонь, маневрируя между несколькими позициями. С Гольмовского — крупнокалиберные пулемёты. В районе Майорского со стороны противника применялись ЗУ-23-2 и станковые гранатомёты, добавил координатор "Иформсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что боевики готовят удар из Горловки и ждут наплыва раненых — в больницу завезли много плазмы крови.