Экс-депутат Госдумы объяснил, когда Россия может пойти на обострение на Донбассе

Российское население явно устало от темы Донбасса.

Илья Пономарев Главред

До президентских выборов в Российской Федерации не стоит ждать особой эскалации ситуации на оккупированном Донбассе

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев на чате в "Главреде".

Он пояснил, что российское население явно устало от этой темы, и эскалация, скорее, продемонстрирует им неспособность Путина эту проблему решить.

"После выборов возможно все что угодно, потому что после выборов будут решаться уже внешнеполитические задачи, а там будет другая логика", — считает Пономарев.

Он также подчеркнул, что России не нужен оккупированный Донбасс, как часть территории РФ.

"Если был бы нужен, он бы давно был там. Со всеми проблемами, которые были в Украине, украинские шахтеры живут лучше, чем российские из Ростовской области. Зачем Российской Федерации нужна такая головная боль? Гораздо лучше эту головную боль держать в Украине и использовать для прихода к власти в Киеве желаемых в Кремле политиков", — отметил экс-депутат Госдумы.

По его словам, Кремль всегда хотел контролировать Украину целиком, однако аннексия Крыма стала шагом в противоположную сторону, с точки зрения этой задачи.

"Но это решение было продиктовано страхом перед перекидыванием майданных настроений из Киева в Москву. И поэтому Украиной в целом в этот момент Путин решил на время пожертвовать. Однако эта задача с повестки дня не снята, и Россия делает все, чтобы Украина не стала успешной, и чтобы украинцы рано или поздно сменили свою власть на ту, которая будет для Москвы приемлемой", — добавил Пономарев.

Напомним, ранее Пономарев рассказал, когда обрушится рейтинг Путина.