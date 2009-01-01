Эксперт объяснил, за что могут заочно судить Азарова

Азарова могут обвинить в финансировании терроризма и госизмене, а также он причастен ко многим экономическим преступлениям.

Николай Азаров. 112.ua

Перспективы заочного осуждения экс-премьера Николая Азарова серьезны. Его могут обвинить в финансировании терроризма и государственной измене. Кроме того, он причастен ко многим экономическим преступлениям.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Чорновил сайту "24".

Политолог отметил, что по данным СБУ, Азаров координировал действия по ряду провокационных действий в Украине. К примеру, радикальной организации "Наждак", через которую устраивали провокации против поляков, включая обстрел консульства в Луцке. Также Азарова подозревают в попытке образования так называемой "Ровенской народной республики".

"Азарова, как и Януковича, можно привлечь к ответственности за государственную измену. В частности, он создал в России антигосударственную организацию "Комитет спасения Украины" с целью свержения власти в нашем государстве.

Ему можно инкриминировать причастность к срыву Соглашения об ассоциации с ЕС, прекращение евроинтеграции по требованию и в угоду России. То есть действия в ущерб собственной и в пользу другой стране", — считает Чорновил.

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фото: 112 Украина