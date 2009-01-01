Эксперт объяснил, за что могут заочно судить Азарова

Азарова могут обвинить в финансировании терроризма и госизмене, а также он причастен ко многим экономическим преступлениям.
Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Чорновил сайту "24".
Политолог отметил, что по данным СБУ, Азаров координировал действия по ряду провокационных действий в Украине. К примеру, радикальной организации "Наждак", через которую устраивали провокации против поляков, включая обстрел консульства в Луцке. Также Азарова подозревают в попытке образования так называемой "Ровенской народной республики".
"Азарова, как и Януковича, можно привлечь к ответственности за государственную измену. В частности, он создал в России антигосударственную организацию "Комитет спасения Украины" с целью свержения власти в нашем государстве.
Ему можно инкриминировать причастность к срыву Соглашения об ассоциации с ЕС, прекращение евроинтеграции по требованию и в угоду России. То есть действия в ущерб собственной и в пользу другой стране", — считает Чорновил.
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фото: 112 Украина