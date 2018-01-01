"Это как с погодой": Владимир Кличко рассказал, что думает о шутках о брате Виталии

Спортсмен подчеркнул, что политика – это не спорт: там нет правил, а последствия могут быть гораздо серьезнее.

Владимир Кличко прокомментировал критику в адрес своего брата. klitschko-brothers.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, известный украинский боксер, также прокомментировал критику в адрес своего брата – мэра Киева Виталия Кличко.

"Я поддерживаю своего брата последние 42 года. Он отличный парень. И он сталкивается с такими вызовами, с которыми мало кто мог бы справиться. У него нет специального образования в политике, он учится всему на практике. Я знаю, насколько Виталию непросто. Но он совершенствуется. Главное, что у него прогрессивные взгляды", – рассказал он в интервью DW.

При этом он подчеркнул, что политика – это не спорт: там нет правил, а последствия могут быть гораздо серьезнее, чем разбитый нос или синяк под глазом.

Также Владимир Кличко прокомментировал шутки над своим братом, которые часто появляются в Интернете. По его словам, при занятии политикой к этому нужно быть готовым.

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"Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замерзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой", – считает спортсмен.

Напомним, во время церемонии в Киеве мэр столицы отличился очередным конфузом. Виталий Кличко перепутал названия кубков Лиги чемпионов.

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