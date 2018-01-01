Гройсман заявил о проблеме психического здоровья у Савченко

Премьер-министр подчеркнул, что верит информации генпрокурора.

Владимир Гройсман оценил здоровье Надежды Савченко "Униан"

Подготовка теракта в Верховной Раде, в чем Генпрокуратура подозревает нардепа Надежду Савченко , связана с проблемой ее психического здоровья, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Я не видел материалы. То, что я слышал, я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья", — сказал премьер в эфире "Радио НВ".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств и заявил, что подаст представление на снятие с нее неприкосновенности. Парламент уже исключил народную избранницу из состава комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

После этого Савченко заявила, что готовит иск суд в связи с исключением ее из комитета Рады по нацбезопасности и из-за нарушения Луценко презумпции невиновности.