Грызлов пригрозил Украине "ответными мерами" за блокаду на Донбассе

Мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения, пожаловался полпред РФ.

Участники блокады на Донбассе facebook.com/shtab.blokady

Полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов призвал Киев немедленно прекратить блокаду.

Об этом идет речь в сообщении ТАСС.

"Сегодня, накануне очередной встречи контактной группы, я призываю Киев принять немедленные действенные меры по прекращению транспортной и экономической блокады Донбасса. Напомню, что этот вопрос неоднократно поднимался на встречах контактной группы", — сказал он.

По его мнению, минские соглашения предполагают восстановление социально-экономических связей.

"Кроме того, примечание 1 к минским соглашениям прямо указывает, что украинское государство должно оказывать поддержку социально- экономическому развитию Донбасса", — рассказал Грызлов.

"На деле мы наблюдаем расширяющуюся блокаду транспортного сообщения. Такие действия, фактически направленные на экономическую и социальную изоляцию, неизбежно ведут к ответным мерам. Хочу напомнить, что Донбасс — не анклав и не остров. Мы не можем допустить гуманитарной и социально-экономической катастрофы на территориях, население которых превышает население ряда европейских стран", — отметил Грызлов.

Он также потребовал, чтобы украинские власти гарантировали безопасную работу Донецкой фильтровальной станции, которая подвергается обстрелам боевиков.

"Я обращаюсь к властям Украины с настоятельным требованием предоставить гарантии безопасной и непрерывной работы Донецкой фильтровальной станции, — сказал Грызлов. — Этот важнейший инфраструктурный объект, снабжающий людей по обе стороны от линии соприкосновения должен стать центром, по крайней мере, километровой зоны безопасности вокруг него".

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, как угольная блокада Донбасса ударит по рядовым украинцам.