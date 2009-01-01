Халифы на час. Какова роль Плотницкого и Пасечника в конфликте ФСБ и ГРУ на Донбассе

Местные марионетки являются не более, чем инструментом в борьбе, говорит Дмитрий Снегирев.

Дмитрий Снегирев Главред

Оккупированная территория Донбасса стала полем противостояния российских конкурирующих спецслужб —, использующих в своих целях местных марионеток — главарей "народных республик" и руководителей охранок.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Прежде всего, на Донбассе ведется борьба за контроль над финансовыми потоками, которые идут от продажи угля в Украине, контрабанды горюче-смазочных материалов с территории РФ и финансовой поддержки на содержание "республики", — говорит общественный деятель.

"Фактически и Луганская, и Донецкая "народные республики" стали полем противостояния российских спецслужб — ФСБ и ГРУ, которые пытаются поделить зоны влияния. Главарь ЛНР Игорь Плотницкий и (руководитель незаконного "министерства госбезопасности" ЛНР Леонид Пасечник являются не более, чем инструментом в этой борьбе", — подчеркнул сопредседатель "Правої справи".

"Соответственно от того, кто победит в противостоянии двух российских спецслужб, будет зависеть и дальнейшая судьба самого Плотницкого и Пасечника. Это временные фигуры, "халифы на час", которые используются Россией для прикрытия своего присутствия на этих территориях", — подытожил эксперт.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на Дмитрия Снегрева, что Плотницкий попал между жерновами ФСБ и ГРУ.

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