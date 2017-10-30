Комбат "Филин" спрогнозировал, когда Украина вернет оккупированные Донбасс и Крым

Жителей захваченных земель нужно довести до того, чтобы они пошли на референдум и попросили страну забрать их обратно, сказал Власенко.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Командир 46 отдельного батальона спецназначения ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") считает, что страна вернет под свой контрольчерез десять лет, а— через 25.

Об этом он рассказала в интервью "Апострофу".

По словам собеседника, люди на оккупированных территориях были зомбированы рассказами, что придет РФ, и они там заживут счастливо, пенсия у них будет высокая.

"Фактически, они продались. А теперь видят, что купились на откровенную ложь. В свое время они пошли на "референдумы" и голосовали против Украины, за отделение от Украины", — отметил комбат.

Власенко добавил, что "поэтому в идеале их надо довести до такого состояния, чтобы они снова собрались, снова пошли на референдум и попросили Украину забрать их обратно". "Разумеется, они понесут ответственность за свои поступки. Но тогда можно будет рассматривать этот вопрос... И тогда закончится война", — подчеркнул "Филин".

Ранее нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук выразил мнение, что Украине нельзя рассчитывать на скорое окончание конфликта на Донбассе, на сегодняшний день это явно не входит в планы Кремля.