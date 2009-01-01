Луценко нашел связь между убийствами харьковского бизнесмена и Вороненкова

Следствие считает заказчиком убийства Вороненкова российского криминального авторитета Владимира Тюрина
Соответствующий комментарий глава ГПУ разместил под сообщением в Facebook нардепа Игоря Мосийчука о личности погибшего.
По словам Луценко, через Аксельрода была установлена связь между заказчиком убийства Вороненкова - российским криминальным авторитетом Владимиром Тюриным - и организатором, руководителем преступной группы исполнителей Юрием Василенко.
Политолог, журналист, бывший народный депутат Украины Виктор Уколов в Facebook написал, что Аксельрод вместе с Василенко подбирали киллеров для убийства Вороненкова.
Вороненков был убит в центре Киева 23 марта на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской возле гостиницы Премьер Палас. Следствие считает заказчиком убийства российского криминального авторитета Владимира Тюрина, а одним из организаторов - Юрия Василенко.