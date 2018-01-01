Могерини заверила: Евросоюз не признает российские "выборы" в Крыму

ЕС остается приверженными полному воплощению политики непризнания аннексии полуострова Россией, отметила политик.

Евросоюз не признает "выборы" президента РФ в Крыму, заверила Федерика Могерини Reuters

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что объединение стран не признает российские "выборы" в захваченном РФ Крыму.

ЕС продолжит воплощать его политику непризнания аннексии полуострова, рассказала она в Киеве на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, пишет УНИАН.

"Мы не признаем так называемые выборы там, и мы остаемся приверженными полному воплощению нашей политики непризнания, как я сказала, в том числе из-за санкций, связанные с этим", — отметила политик.

Напомним, в России на 18 марта — день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, запланировано проведение президентских выборов, Центризбирком зарегистрировал нынешнего лидера страны Владимира Путина кандидатом на пост главы государства. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в РФ "предстоит переназначение Путина".

Спикер украинской Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление парламента, в котором международное сообщество призывают не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму.