Парубий узаконил решение Рады о непризнании выборов в Крыму

Спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление Верховной Рады Украины, в котором международное сообщество призывают не не признавать результаты выборов в России из-за голосования в Крыму.

"Только что подписал постановление, которое было подготовлено депутатами и профильным комитетом об обращении к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины, Крыма и в городе Севастополе", — цитирует Парубия Укринформ.

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Он также заявил, что парламент Украины призывает международное сообщество бойкотировать и не признавать президентские выборы в России.

Напомним, 6 февраля Верховная рада Украины зарегистрировала постановление с призывом помешать голосованию в Крыму, а 1 марта соответствующее обращение к Совету безопасности ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ на заседании в четверг поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Выборы президента России пройдут 18 марта. Впервые в голосовании будут принимать участие жители аннексированного Севастополя и полуострова Крым.