Мрак и мертвые лица. Чийгоз рассказал, как в Крыму живут под бременем гнета

В Крыму есть общество, которое подразделено на определенные группы, пояснил заместитель главы Меджлиса.

В Крыму живут под бременем гнета, отметил Чийгоз Фото: соцсети

оккупированном Россией Крыму большинство людей живет во мраке и под бременем гнета.

Об этом освобожденный заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз заявил в интервью "Главреду".

"Вот транслируют нам по телевидению, как танцуют матрешки. Хорошо танцуют, приехали в Крым откуда-то. Они могут улыбаться, прыгать, танцевать. Это нормально. А вы посмотрите на лица слушателей. Неужели вы этого не видите? Даже я, сидя в тюрьме, смотрел на зрителей, которые туда пришли или которых привели, в основном привели, и не видел на их лицах эмоций. Да стоят они, вроде шарик в руках держат, а лица то мертвые. А вы посмотрите на них до 2014 года. Да даже те, кто был недоволен, но выходил на праздничные мероприятия, у них же были эмоции на лицах", — пояснил он.

"В Крыму есть общество, которое подразделено на определенные группы. Не все предатели или не предатели. Нельзя осторожно говорить: они в такие обстоятельства попали. Нет. Долг гражданина как раз в том, чтобы в таких обстоятельствах сохранять принципы, нести ответственность. Поэтому когда у меня недавно в прямом эфире спросили о статистике, сколько процентов предали, а сколько нет, я не готов был говорить. С моральной точки зрения, важно не проявлять такого хладнокровия – делить 25% на 75% или 15% на 85%. Так нельзя поступать. Разрез в статистике в такой ситуации может выразиться глубоким серьезным уничтожением даже тех, кто в той ситуации живет и пытается каким-то образом сохранить человеческое достоинство", — добавил Чийгоз.

Напомним, ранее в Меджлисе объяснили, как автономия крымских татар поможет Украине вернуть Крым.