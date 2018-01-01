"Не сотни, а тысячи гробов". У РФ нет сил для широкомасштабного наступления - журналист

Вооруженная агрессия против Украины без формального состояния войны выгодна Кремлю.

Журналист оценил вероятность наступления РФ 24tv.ua

Главной задачей России остается смена политического режима в Киеве, вместе с тем у РФ нет сил и ресурсов для широкомасштабного наступления

"Сегодня содержание оккупированных территорий, в том числе Донбасса и Крыма, превратились в огромную обузу для российского бюджета и экономики. Это истощает Россию и показывает, что в случае расширения Путиным войны последует полный разрыв с Западом, и российская экономика в случае применения "иранского варианта" санкций стремительно обрушится", — пишет журналист Юрий Бутусов в своем материале для zn.ua.

Бутусов считает, что президент РФ Владимир Путин осознает экономическую зависимость от Запада и поэтому, осуществляя вооруженную агрессию против Украины, пытается "отбелить" имидж РФ и усилить позиции Кремля в Европе и США.

По его мнению, вооруженная агрессия против Украины без формального состояния войны выгодна Кремлю, так как позволяет существовать в режиме ограниченных санкций без разрыва экономических связей с развитыми странами.

К тому же, широкомасштабные боевые действия чреваты внушительными безвозвратными потерями для российской армии.

"Уже не сотни гробов поедут в РФ, а тысячи. И это будет совсем другой резонанс и последствия", — добавил Бутусов.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.

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