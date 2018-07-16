"Атака на Мариуполь": Порошенко объяснил, зачем Россия наращивает военные силы в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко не исключает вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.

Во время посещения военных учений "Си Бриз-2018" глава державы отметил крайне напряженную обстановку в черноморском регионе после оккупации Россией Крыма, пишет пресс-служба президента.

По его словам, РФ постоянно увеличивает на оккупированных территориях свои военное группировки, а также в Азовском море.

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"Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем как под украинским флагом, так и иностранные", – акцентировал внимание Порошенко.

По его мнению, это делается, чтобы заблокировать украинские порты в Азовском море, а также осуществить эскалацию напряжения.

"Не исключено – провести военную операцию атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря", – заявил глава государства.

В связи с этим Порошенко подчеркнул важность боеготовности Военно-морских сил Украины.

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Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что провокации, которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, а Россия ползуче захватывает эту территорию.

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ задержала в Азовском море семь торговых судов, следовавших в Украину. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что суда не задерживали, а только "досматривали". "На самом деле речь идет не о задержании, а о досмотре судов. Осмотры судов РФ осуществляет, начиная с апреля месяца. И Госпогранслужба не раз акцентировала на этом внимание", - сообщил он.