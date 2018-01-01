Неизвестные избили соратника Саакашвили: стали известны подробности

Полиция разыскивает нападавших.

Олега Филипаса избили. facebook.com/oleg2dadada

В Кременчуге неизвестные избили сторонника экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и члена его партии Олега Филипаса.

Как сообщается на его странице в Facebook, трое злоумышленники ворвались в частный дом, в котором находился Филипас. Они нанесли ему многочисленные удары, а потом скрылись в неизвестном направлении.

"В Олега сломаны обе руки и другие переломы. Сам он считает нападение местью за его публикации "относительно местных барыг и схем, по которым они разворовывают местные бюджеты", – написал в Facebook Игорь Гавриленко.

В настоящий момент полиция разыскивает нападавших.

Ранее стали известны детали убийства экс-депутата в Запорожье. По предварительно версии правоохранителей, погибший стал жертвой грабителей.

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