"Избит, палец разрублен, ногти сорваны". Стали известны детали убийства экс-депутата в Запорожье

Гибель экс-депутата Генического районного совета, учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева взволновала общественность.

"Мы сейчас всем селом рыдаем. Костя был настолько положительным парнем, что таких больше нет", - рассказали Обозревателю коллеги погибшего.

По информации издания, в начале марта Гурулев планировал отправиться со своими новыми друзьями из туристического клуба Днепра в Турцию для покорения горных вершин. Он поехал в аэропорт в Запорожье, однако из-за плохой погоды рейс отменили, и мужчина сообщил знакомым, что намерен переждать непогоду в близлежащей гостинице. Затем он позвонил и уведомил, что возвращается домой. Этот звонок стал последней связью с погибшим педагогом.

Домой Гурулев не вернулся, однако коллеги предположили, что он все-таки отправился в Турцию. Однако по окончании отпуска на работу учитель физкультуры не вышел и в школе начали волноваться.

Впоследствии Гурулева обнаружили в одном из моргов Запорожья. В медучреждении сообщили, что первоначально он попал в больницу, а спустя несколько дней умер. Вещей и документов при нем не было.

"Костя был весь избит: руки и лицо в синяках, один палец разрублен, ногти просто ободраны. Никаких вещей при нем не обнаружили. Хотя деньги у него конечно же были. Все село в шоке, потому что таких положительных парней больше не бывает", – заключили в школе.

Константина Гурулева похоронили 20 марта в родном населенном пункте. На погребение пришло большинство жителей Счастливцево.

Как отметили в полиции, по предварительной версии, Гурулев стал жертвой ограбления, но подробности раскрыть отказались, сославшись на тайну следствия.

Как сообщалось ранее, Гурулев был обнаружен с проломленной головой на вокзале в Запорожье. Однако из-за отсутствия документов его личность сразу не была установлена.