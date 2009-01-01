Новые мечты главаря ДНР. Наша граница "республики" должна проходить по Днестру

Захарченко считает, что линия соприкосновения в АТО не может считаться "госграницей ДНР", а только "временной линией фронта".

Александр Захарченко Скриншот

Главарь террористов ДНР Александр Захарченко замахнулся, что "государственная граница" "республики" может проходить по реке Днестр.

Такое заявление было сделано во время пресс-конференции в оккупированном Донецке, сообщает Обозреватель, ссылаясь на СМИ боевиков.

По словам Захарченко, нынешняя линия соприкосновения в зоне АТО не может считаться "государственной границей ДНР", а является лишь "временной линией фронта".

"Если линия фронта через 10 дней будет под Славянском, то… это и будет госграницей. Через 50 дней мы можем быть под Харьковом. Знаете, это линия фронта, а линия фронта двигается. А наша настоящая госграница может проходить и по Днестру", — сказал главарь террористов.

Он добавил, что "окончательная граница республики" будет установлена тогда, когда в ДНР "сами решат, что это наша земля".

Напомним, ранее главарь ДНР угрожал забрать подконтрольные Украине районы Донбасса

видео: youtube.com