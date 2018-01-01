Обнародован текст Закона "О национальной безопасности"

В силу новый закон вступит с завтрашнего дня, 8 июля.

Закон определяет, в частности, и сферу фундаментальных интересов Украины РИА Новости Украина

Закон определил основные принципы украинской национальной безопасности, а также основные цели политики, призванные обеспечить обществу и каждому отдельному гражданину защиту от угроз.

Кроме того, текст закона определяет и разграничивает полномочия различных госорганов в сфере безопасности и обороны, а также создает базу для интеграции органов государственной власти и госструктур, работающих в сфере безопасности, с силами безопасности и обороны. Закон определяет систему командования, координации и контроля сил безопасности и сил обороны, и вводит в качестве основного принципа планирования всеобъемлющий подход, который гарантирует соблюдение демократии и общественный контроль над органами сферы национальной безопасности.

Фундаментальными интересами Украины закон обозначает интеграцию в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.

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Ранее Верховная Рада одобрила закон о нацбезопасности. 5 июля его подписал президент Порошенко.

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