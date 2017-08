Оправдать карательные операции в Крыму. Эксперт объяснил очередную провокацию оккупантов

Все в духе кагэбиста Путина с его знаменитыми многоходовочками, отметил Тымчук.

Эксперт объяснил очередную провокацию оккупантов lenta.ru

Заявление о поимке в оккупированном Крыму "украинского диверсанта" является попыткой протестировать спецслужбы Украины.

Об этом в блоге на "Апострофе" написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Сколько мы видели задержаний "украинских диверсантов" — если посмотреть на статистику по Крыму, вспомнить все заявления ФСБ, то, по-моему, каждый третий житель Крыма на данный момент является украинским агентом, подпольщиком или диверсантом-террористом", — отметил Тымчук.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на все эти заявления, в Крыму не было никакого громкого теракта или диверсий.

Эксперт отметил, что не понимает, на кого рассчитаны эти заявления.

"На любой территории, какой бы сильной ни была спецслужба, там работающая, без проколов не обойтись. Не обошлось бы и без проколов ФСБ, если бы Украина действительно предпринимала какие серьезные попытки организовать диверсии в Крыму", — написал нардеп.

Кроме того, он напомнил, что Украина не один раз заявляла о своей позиции — деоккупация Крыма должна осуществляться исключительно мирным путем.

"Вообще же все в духе кагэбиста Путина с его знаменитыми многоходовочками. Думаю, что целевая аудитория таких спецопераций ФСБ находится в России и в Крыму. Цель, прежде всего, в том, чтобы консолидировать общественность в Крыму вокруг мифической террористической украинской угрозы, на этом фоне оправдать свои карательные операции против тех же крымских татар и проукраинских активистов на полуострове", — добавил Тымчук.

По его мнению, подобные новости запускаются и для стран Запада, ведь иски Украины против России будут рассматриваться в Международном уголовном суде.

"То есть сейчас на этом фоне показать, что Украина пытается в Крыму проводить теракты и диверсии, в логике Путина, очевидно, означает предоставить какой-то контраргумент в контексте Гааги. Но я думаю, что на Западе в 2017 году прекрасно понимают, who is who и что именно делают Россия и Путин", — считает нардеп.

Напомним, ранее в СБУ назвали задержание украинского "агента" в Крыму фейком и провокацией.