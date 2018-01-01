Порошенко озвучил позитив от предоставления УПЦ автокефалии

Ни у кого нет право вето на решения Вселенского Патриарха, отметил президент.

Предоставление автокефалии УПЦ “вызовет огромный подъем украинского национального духа”, полагает президент Reuters

Президент Петр Порошенко считает, что предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви "вызовет огромный подъем украинского национального духа".

Глава Русской ПЦ — патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) не сможет ветировать решение о предоставлении автокефалии, рассказал украинский лидер в эфире одного из телеканалов.

"Наше требование (о предоставлении автокефалии — Ред.) базируется не только и не столько на агрессии России против Украины. Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем (Вселенский Патриарх — Ред.) подтвердили этот томос на автокефалию и православные церкви, включая и российского патриарха", — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что "ни у кого, включая Кирилла, вето на решения Вселенского Патриарха не существует". "Он (Варфоломей — Ред.) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу", — добавил глава государства.

"Я хотел бы обратиться к патриотическим силам: мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, есть свобода веры, и если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, в России — это их право", — заявил украинский лидер.

Напомним, Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение президента к Варфоломею об автокефалии УПЦ.

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