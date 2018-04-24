Порошенко озвучил позитив от предоставления УПЦ автокефалии

Президент Петр Порошенко считает, что предоставление автокефалии Украинской Православной Церкви "вызовет огромный подъем украинского национального духа".

Глава Русской ПЦ — патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) не сможет ветировать решение о предоставлении автокефалии, рассказал украинский лидер в эфире одного из телеканалов.

"Наше требование (о предоставлении автокефалии — ред.) базируется не только и не столько на агрессии России против Украины. Идеальным сценарием для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем (Вселенский Патриарх — Ред.) подтвердили этот томос на автокефалию и православные церкви, включая и российского патриарха", — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что "ни у кого, включая Кирилла, вето на решения Вселенского Патриарха не существует". "Он (Варфоломей — Ред.) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу", — добавил глава государства.

"Я хотел бы обратиться к патриотическим силам: мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, есть свобода веры, и если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства, в России — это их право", — заявил украинский лидер.

Напомним, Петр Порошенко сообщал, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение президента к Варфоломею об автокефалии УПЦ.