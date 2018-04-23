Стало известно, какое решение Синод Вселенского Патриархата принял по автокефалии УПЦ

Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата на заседании рассмотрел вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине.

Синод решил тесно общаться и координировать свои действия с сестринскими Православными Церквями в вопросе предоставления автокефалии Украинской ПЦ, говорится в его коммюнике.

"… получив от церковных и гражданских властей, которые представляют миллионы украинских православных христиан, ходатайство о предоставлении автокефалии, (Синод — Ред.) принял решение тесно общаться и координировать действия с сестринскими Православными Церквями по этому вопросу", — отмечается в документе.

Напомним, президент Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для получения УПЦ автокефалии. Ранее Верховная Рада поддержала обращение главы государства к Вселенскому Патриарху Варфоломею I об автокефалии УПЦ.

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