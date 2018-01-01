Порошенко рассказал, о чем беседовал с Трампом на саммите НАТО

Порошенко отметил, что Трамп похвалил Украину за прогресс в реализации реформ.

Лидеры США и Украины беседовали около 20 минут president.gov.ua

Как передает УНИАН, президент рассказал об этом в ходе пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"Было мне интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили встречу мою с президентом Соединенных Штатов Америки. Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник 16 числа. Был тщательно обсужден вопрос "Северного потока-2", - сказал он.

Порошенко отметил, что Трамп также похвалил Украину за прогресс в реализации реформ.

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Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

Позднее США дали Украине обещание перед встречей Трампа и Путина. Киев рассчитывает на дипломатическую и финансовую поддержку со стороны США.

Как сообщалось о том, что Трамп рассказал, кем для него является является Путин, а также о том, что подготовил для него "маленький подарок".

Ранее — 20 июня 2017 года — в США состоялась встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. СМИ писали, что мероприятие было проплачено представителями главы Украины, однако в Администрации президента такие сведения опровергли.

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