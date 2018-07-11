Трамп рассказал о "маленьком подарке" для Путина

Накануне отъезда в европейское турне президент США рассказал о приготовленном для президента России Владимира Путина "маленьком подарке".

Об этом сообщает CNN.

Трамп не раскрыл подробности, отметив, что сам подарок станет известен публике после того, как он вручит его российскому президенту.

Глава Белого дома также подчеркнул, что "самой легкой" встречей во время его поездки в Европу на этой неделе может стать встреча с президентом РФ.

Накануне Дональд Трамп назвал Владимира Путина соперником.

Вопрос, является ли президент России врагом или другом, Трампу задали перед тем, как он отправился в Европу на саммит НАТО, а затем и на встречу с Путиным. "Не могу сейчас сказать, он - соперник", - ответил Трамп.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.