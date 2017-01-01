Порошенко живет в зазеркалье, но это плюс - эксперт

Украина может лишиться безвиза с ЕС, если не выполнят требования по реформам и борьбе с коррупцией.

Reuters

Президент Петр ПорошенкоУкраины в 2017 году получение безвизового режима с Евросоюзом, но из-за сложной экономической ситуации в стране оценить его могут немногие.

Такое мнение высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук в своем Facebook, комментируя речь главы государства во время посещения Одессы.

"Кто-нибудь, скажите нашему императору Рошену Первому,что при той нищете, в которую он загнал украинцев, 99% населения может только мечтать о поездках в Европу в качестве туристов, а не гастарбайтеров. При этом я говорю о туристах, которые могут позволить себе остановиться в нормальной гостинице, позволить нормальные рестораны, больше одной чашки кофе и экскурсии. А не тех же нищих, полетевших лоукостом и поедающих консервы где-то в испанском хостеле", - написал политолог.

Он отметил, что из-за невыполнения обязательств по безвизу Украина может его потерять.

"А еще напомните президенту о декабрьском отчете Еврокомисии, в котором сказано: Украина не выполняет на себя обязательства в рамках "безвиза" по реформам и борьбе с коррупцией. Поэтому уже через полгода безвизовый режим для Украины на грани отмены. Порошенко живет в неком своем "зазеркалье", далеком от народа. Но в этом и плюс - у него все меньше шансов выиграть выборы даже с помощью политтехнологий и админресурса", - резюмировал Корнейчук.

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